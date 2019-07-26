اتحاد الجودو يطالب وزارة الشباب بعدم الكيل بمكيالين.. ويناشد السلطات بإنصافه

2019/07/26 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

طالب اتحاد الجودو العراقي اليوم الجمعة، وزارة الشباب والرياضة بعدم الكيل بمكيالين بين الاتحاد الرياضية، فيما ناشد السلطات الحكومية بإنصافه.

وذكر الاتحاد في بيان تلقته (بغداد اليوم)،"معالي وزير الشباب والرياضة المحترم ..السادة رئيس واعضاء لجنة الشباب والرياضة البرلمانية المحترمون..السيد رئيس وأعضاء لجنة القرار ( 140 ) المحترمون ..



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..



نتابع بأهتمام كبير مدى الدعم اللامحدود المقدم من قبلكم لأتحاد السباحة برئاسة الاخ ( خالد گبيان )، ومثار اهتمامنا هو تبنيكم هذا الاتحاد بحجة انه منتخب وفق القانون العراقي من جهة وعدم اعترافكم بالاتحاد الدولي والآسيوي لأعترافه بالاتحاد الاخر بقيادة الاخ ( سرمد عبد الاله ) ".





واضاف" لكن مايثير استغرابنا الشديد هو عدم اهتمامكم بأتحاد آخر عراقي شرعي وفق نفس القانون ومواده وتحت خيمة الحكومة العراقية وتم محاربته من قبل الاتحادين الاسيوي والدولي ولم ينصاع لقراراتهم بل تمسك بعراقيته وحكومته وقانونه .

وبين ان’ رياضة الجودو تسير الى الهاوية بسبب تجاهل القائمين على الرياضة لمطالبهم الوطنية والقانونية وآخرها رفض معالي الوزير مقابلة رواد ومدربي وحكام اللعبة ولحد اللحظة لم نعرف سبباً لذلك .

واوضح، "نكرر دعوتنا إليكم وللمرة الثانية خلال إسبوع بضرورة حل مشكلة اتحاد الجودو العراقي وعدم الكيل بمكيالين كوننا لانختلف بشيء عن من تدعمونه ( اتحاد السباحة ) وقضيتنا لاتختلف عنهم ،لانزال نمتلك ثقة وأمل بكم وبقيادتكم لأنقاذ ماتبقى مما يسمى ( الجودو العراقية ) ، كما نوجه رسالة الى رجالات السلطة الرابعة التي لا تهاب قول كلمة بأنصاف الأبطال ودعمهم والدفاع عن حقوقهم المسلبة وعودة رياضة الأبطال الى منصات التتويج كما كانت في السابق".

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وكشفت صحيفة ”صن“ ال

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