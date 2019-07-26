بالصور.. الاستخبارات العراقية تداهم مضافة وانفاقا لداعش في مطيبيجة

2019/07/26 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الجمعة، تدمير مضافة ونفق تابعان لتنظيم داعش في المطيبيجة بمحافظة صلاح الدين....

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