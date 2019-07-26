شرطي يقتل زوجته وينتحر بمسدسه في بغداد

2019/07/26 | 20:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بأن شرطيا أقدم على قتل زوجته والانتحار بمسدسه في بغداد.وقال مصدر تابعته /ميديا نيوز /إن شرطيا منسوبا للشرطة الاتحادية أقدم، صباح اليوم، على قتل زوجته بسلاح نوع مسدس وقام بعدها بالانتحار باطلاق النار على نفسه داخل احدى شقق مجمع سكني جنوب شرقي بغداد.وذكر ان الشرطة وصلت […]

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