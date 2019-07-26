وزير الصحة يؤكد على ضرورة اكمال جميع الاعمال بمشروع المستشفى التركي في كربلاء

2019/07/26 | 20:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..شدد وزير الصحة والبيئة علاء الدين العلوان، اليوم الخميس، على ضرورة اكمال جميع الاعمال بمشروع المستشفى التركي في كربلاء المقدسة تمهيدا لافتتاحه في تشرين الثاني المقبل.وذكر بيان لمديرية صحة كربلاء تلقت(ميديا نيوز) نسخة منه، إن “وزير الصحة وخلال اطلاعه على مراحل الاعمال في مشروع المستشفى التركي سعة 492 سرير اكد على ضرورة […]

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