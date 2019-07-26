الشيخ حمودي والرئيس الباكستاني يبحثان العلاقات المشتركة والتطورات في المنطقة

2019/07/26 | 21:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس جمهورية باكستان عارف علوي،اليوم الجمعة مع رئيس المجلس الأعلى الاسلامي الشيخ همام حمودي، والوفد المرافق له، التطورات السياسية والقضايا الإسلامية وفي مقدمتها قضيتي فلسطين وكشمير، فضلا عن علاقات البلدين وسبل تنميتها.

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