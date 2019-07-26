التحالف: حررنا 110 كيلو متر مع شركائنا في سوريا والعراق

2019/07/26 | 21:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- أعلن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، اليوم الجمعة، أنه حرر منذ انطلاق عملياته مع شركاء محليين في 2014 حوالي 110 آلاف كيلومتر مربع من قبضة التنظيم المتشدد.

واشار التحالف في بيان الى انه نجح في القضاء على دولة تنظيم داعش المزعومة وتحرير 7.7 مليون شخص من بطشه.

وأكد التحالف مواصلة العمل مع شركائه من أجل منع التنظيم المتشدد من العودة وحرمانه من أي وجود ميداني أو تأثير في المنطقة فضلا عن حرمانه من الموارد التي يحتاج إليها للظهور من جديد.

ولفت التحالف الذي تقوده امريكا الى ان 1302 من المدنيين قتلوا من دون قصد في غارات شنتها قواته في سوريا والعراق منذ بدء حملته للقضاء على داعش قبل نحو خمسة أعوام.

وأشار التحالف إلى أنه شن 34502 غارة بين آب اغسطس 2014 ونهاية نيسان ابريل الحالي.

وأوضح أنه لا يزال هناك 111 تقريرا حول مقتل مدنيين يتم النظر فيها وفق ما افاد موقع "الحرة".

ويؤكد التحالف الدولي أنه يتخذ الإجراءات اللازمة للتقليل من المخاطر على حياة المدنيين.

وبدأ التحالف، الذي ضم أكثر من 70 دولة، عملياته العسكرية ضد التنظيم المتشدد في العراق ثم سوريا في صيف عام 2014.

وفي العراق، قدم الدعم الجوي للقوات العراقية والبيشمركة فيما دعم في الدولة المجاورة قوات سوريا الديمقراطية وعلى رأسها وحدات حماية الشعب الكوردية.

واعلنت قوات سوريا الديمقراطية في اذار مارس الماضي القضاء على "خلافة" داعش المزعومة إثر طرده من بلدة الباغوز التي كانت آخر جيب يسيطر عليه في شرق البلاد.

وأشار التحالف الدولي في بيانه الجمعة إلى سبعة تقارير وصفها بـ"غير الموثوقة" حول مقتل مدنيين في غارات شنها على الباغوز بين 11 و24 أذار مارس.

سوار أحمد

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