النفط تعلن عن الانتهاء من عمليات الصيانة والتأهيل لأنبوب الغاز الوطني

2019/07/26 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أعلنت وزارة النفط،اليوم الجمعة، عن الانتهاء من عمليات الصيانة والتأهيل لأنبوب الغاز الوطني الذي تعرض في وقت سابق الى نضح وتسرب في الكيلو

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