2019/07/26 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- خاص

اكد النائب عن البناء قصي الشبكي ان أهالي سهل نينوى كانوا الأكثر عرضة لهجمات داعش الإرهابية، مبينا ان قرار سحب الحشد الشعبي مؤامرة

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