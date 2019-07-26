نحو 200 حالة انتحار شهدها العراق في النصف الأول من العام الحالي – تقرير

2019/07/26 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تتزايد ظاهرة الانتحار في العراق بشكلٍ مخيف، فبحسب احصائية جديدة، شهدت الاشهر الاربعة الاولى من العام الحالي نحو مئتي حالة انتحار، بث بعضها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي اثار قلق المؤسسات الحكومية والدينية.

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