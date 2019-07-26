العفو الدولية قلقة من احتمال إعدام السلطات السعودية لداعية إصلاحي

2019/07/26 | 21:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت المنظمة على موقعها، إنها "تشعر بقلق بالغ من احتماليه الحكم على الشيخ العودة بالإعدام وتنفيذ الحكم بحقه، فمنذ اعتقاله قبل ما يقرب من عامين، مر الشيخ العودة بظروف مروعة، بينها الاحتجاز المطول قبل المحاكمة، والحبس الانفرادي لشهور والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي".ودعا البيان إلى "إطلاق سراح العودة على الفور ودون قيد أو شرط، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه".وطالب المدعي العام السعودي في وقت سابق بإعدام رجل الدين الإصلاحي البارز الشيخ سلمان العودة، قبل محاكمته المقرر إجراؤها أمام محكمة مكافحة الإرهاب المعروفة باسم المحكمة الجزائية المتخصصة، يوم الأحد 28 يوليو الجاري.وكتب عبد الله نجل الداعية سلمان العودة، عبر حسابه في "تويتر": "بعد أربعة أيام (الأحد 28 يوليو) ستكون جلسة محاكمة الوالد السرية، والتي يطالب فيها المدّعي العام في السعودية بالقتل تعزيرا بناء على 37 تهمة فضفاضة".وفي سبتمبر2017، أوقفت السلطات السعودية دعاة بارزين وناشطين في البلاد، منهم سلمان العودة، وسط مطالب من شخصيات ومنظمات دولية وإسلامية بضرورة إطلاق سراحهم.

انتهى.ص.هـ.ح.

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