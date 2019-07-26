نائب: خلال الساعات القادمة سيتم نقل عوائل داعش من مخيم الهول إلى نينوى.. سنقف ضده

2019/07/26 | 21:23

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بغداد اليوم _ بغداد

كشف النائب عن محافظة نينوى، شيروان الدوبرداني، اليوم الجمعة، أن الساعات المقبلة ستشهد نقل عوائل داعش من مخيم الهول السوري إلى نينوى، فيما أكد وقوفه ضد هذه العملية.

وقال شيروان الدوبرداني، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "السلطات الحكومية تقوم باستكمال اجراءات نقل عوائل داعش من مخيم الهول السوري إلى مخيمات جنوب الموصل، خلال الساعات المقبلة".

وأضاف الدوبرداني، أن "نحو 32000 الف نازح من مخيمات الهول السوري، سيتم نقلهم الى مخيمات جنوب الموصل، تشكل النساء والاطفال حوالي 85% منهم، سينقلون يوميا بواقع 800 عائلة، 2000 فردا".

وتابع، أن "النازحين سينقلون بعد أن استكملت السلطات الحكومية كافة اجراءاتها، عن طريق ربيعة إلى مخيمات (حمام العليل، الجدعة، السلامية، النمرود)، رغم الرفض الرسمي الجماهيري لهذا الامر".

وأكد النائب عن محافظة نينوى، "رفضه القاطع لهذا الاجراء، وسيكون لنا وقفة ضده لما يشكله من تهديد على امن واستقرار أهالي نينوى ".

بغداد اليوم - ديالى

اكد اتحاد علماء المسلمين في محافظة ديالى، الجمعة، أن تنظيم داعش هو صناعة أميركية لضرب الدين الإسلامي وإشاعة الفوضى والخراب في العراق، مبينا ان عناصر التنظيم يتلقون دعما ماديا ومعنوياً من قبل الامريكان.

وقال رئيس فرع الاتحاد

بغداد اليوم - نينوى

كشف عضو مجلس محافظة نينوى حسام العبار، الجمعة، أن "صفقات سياسية" مع الحزب الديمقراطي الكردستاني كانت "وراء" تصويت عدد من أعضاء المجلس على مدراء التربية والصحة والاستثمار في المحافظة.

وقال العبار، في حديث

بغداد اليوم _ متابعة

أكد ​البيت الأبيض، اليوم الجمعة،​ أن الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​، ملتزم بحماية مصالح واشنطن​ وحلفائها ضد تهديدات ​إيران​ في مضيق هرمز.

وذكر البيت الأبيض، أن "ترامب ملتزم بحماية مصالح واشنطن وحلفائها ضد تهديدات

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