الأناضول: تركيا تضبط المحرض على هجوم أربيل

2019/07/26 | 21:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية اليوم الجمعة أن الجيش والمخابرات تمكنا من ”تحييد“ المحرض على هجوم أربيل الذي قتل فيه دبلوماسي تركي في شمال العراق.وقتل شخصان على الأقل، أحدهما الدبلوماسي، عندما أطلق مسلح النار داخل مطعم كان دبلوماسيون أتراك يتناولون فيه الطعام في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق يوم

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