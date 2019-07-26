شبكة مؤمنة لمشروع الحوكمة الالكترونية

2019/07/26 | 21:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / اسراء السامرائي

انجزت وزارة الاتصالات الشبكة الخاصة بتطبيقات مشروع الحكومة الالكترونية مؤكدا انها اكثر امانا ومتصلة بأكثر من 90 محطة ببغداد والمحافظات.

وقال الوكيل الاقدم للشؤون الفنية بالوزارة امير البياتي في تصريح خاص لـ"الصباح": ان وزارته انجزت تهيئة الشبكة الوطنية الخاصة بالبنى التحتية لتطبيقات الحوكمة الالكترونية بتقنيات الـ (LTE)، ليكون المشروع اكثر موثوقية وامانا لمستخدميه خاصة انه سيخدم مؤسسات الدولة كافة الامر الذي يحتاج الى شبكة مؤمنة خاصة به.

وذكر ان الشبكة ستعمل بأفضل الطرق التقنية من حيث السرعة والموثوقية وضمن معايير الجيل الرابع للاتصالات والانترنت، ما سيسهل التواصل بين الجهات الحكومية والمواطنين في تسيير معاملاتهم الكترونيا، مبينا أن الشبكة مرتبطة باكثر من 90 محطة بث لخدمات الحوكمة الالكترونية في بغداد والمحافظات وتقدم خدماتها للمؤسسات بشكل اكثر دقة وبتقنية عالية الجودة.

البياتي افصح عن ان شبكته ستهيئ للمشروع ارضية متكاملة من ناحية الربط والاتصال بين المؤسسات بتوفير انواع الاتصالات المختلفة، الصوتية والمحادثات الصوتية عبر تقنية الـ LTE باستخدام بروتوكول الانترنت والدائرة التلفزيونية المغلقة، فضلا عن تمتع الشبكة بأنظمة مراقبة فيديوية لتعزيز الامن المعلوماتي للمؤسسات المستخدمة للمشروع.

وتابع ان التحول الرقمي له اهمية في الاقتصاد وتعزيز دوره من خلال تبادل الخبرات الدولية بهذا المجال من خلال التعاون مع الشركات المختصة بذلك، لافتا الى ان وزارته تسعى بجميع دوائرها للانتقال الى العالم الرقمي المتمثل بمشروع الحوكمة الالكترونية ومغادرة الإجراءات الروتينية، اضافة الى توفير حزم واسعة لتمكين تطبيقات تكنولوجيا المعلومات بجميع اشكالها من تحقيق فعاليات الخزن والاسترجاع والمعالجة وتوفير آليات تحقيق مصداقية البيانات من خلال استخدام بوابات التوقيع الالكتروني التي اطلقتها الوزارة مؤخراً.

ونوه الوكيل الاقدم للشؤون الفنية بان وزارته تعمل ضمن مشروع الحوكمة الالكترونية على بناء مراكز البيانات واخرى لتطوير البرامجيات، لتوفير مراكز محلية آمنة لخزن كافة البيانات واضافة المواقع الالكترونية والبريد الالكتروني وجميع التطبيقات المتعلقة بترويج المعاملات الالكترونية وخزن الوثائق الالكترونية، علاوة على تقديم خدمات البرامج والانظمة الفنية والتحاسبية والتطبيقات الالكترونية وجميع ملحقاتها الخاصة بتكنولوجيا المعلومات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شبكة مؤمنة لمشروع الحوكمة الالكترونية ) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شبكة مؤمنة لمشروع الحوكمة الالكترونية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).