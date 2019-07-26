إسبانيا تتجه نحو انتخابات جديدة

2019/07/26 | 21:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مدريد / وكالات

رفض البرلمان الإسباني دعم بقاء الزعيم الاشتراكي، بيدرو سانشيز، في منصب رئيس الوزراء إثر فشله في تشكيل ائتلاف حاكم، ما يدفع البلاد إلى انتخابات مبكرة هي الرابعة خلال أربع سنوات.

وفشل سانشيز في كسب ثقة مجلس النواب للبقاء في السلطة، بسبب عجزه عن التوصل إلى اتفاق لتشكيل ائتلاف حاكم مع حزب «بوديموس» المنتمي إلى أقصى اليسار.

وحصل الزعيم الاشتراكي في التصويت الذي جرى امس في مجلس النواب على 124 صوتا مؤيدا فقط، مقابل 155 معارضا مع امتناع 67 نائبا عن التصويت، بينما كان يحتاج إلى 176 صوتا من أصل 305 على الأقل للبقاء في منصبه.

وحمل سانشيز في كلمته أمام المشرعين حزب «بوديموس» المسؤولية عن فشل المفاوضات وبعد إخفاقه، لم يكشف الزعيم الاشتراكي عن خططه المستقبلية وسيكون أمامه رسميا مهلة حتى 23 ايلول المقبل للخروج من المأزق في تشكيل ائتلاف حاكم، غير أن الاشتراكيين سبق أن أعلنوا أنهم سيتخلون عن دعمهم لسانشيز، ما قد يدفع البلاد نحو انتخابات مبكرة جديدة من المتوقع أن تجرى في تشرين اول المقبل.

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