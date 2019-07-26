يونكر لجونسون: لا يوجد اتفاق آخر بشأن «بريكست»

2019/07/26 | 21:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لندن / وكالات

أكد رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد، بوريس جونسون، أن الاتفاق الحالي بشأن «بريكست» هو الاتفاق الوحيد الممكن، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي سيحلل أي أفكار تطرحها المملكة المتحدة، بشرط أن تتطابق مع الاتفاق الموجود.

من جهة أخرى، أعلن المتحدث باسم بوريس جونسون أن رئيس الوزراء البريطاني قال ليونكر إن البرلمان البريطاني لن يصادق على الاتفاق بصيغته الحالية.

كما أشار جونسون إلى ضرورة إلغاء الشرط المتعلق بالنظام الجمركي على الحدود بين إيرلندا وإيرلندا الشمالية المنتمية إلى المملكة المتحدة.

يذكر أن بوريس جونسون أكد بعد تعيينه رئيسا جديدا للحكومة البريطانية عزمه على المضي قدما بانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الموعد المقرر، أي في 31 تشرين اول المقبل.



ولكن كيفية انسحاب بريطانيا من الاتحاد لا تزال غامضة، إذ رفض البرلمان الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء السابقة، تيريزا ماي، مع بروكسل، ويرفض الاتحاد مناقشة تعديله.

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