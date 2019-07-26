2019/07/26 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: MA44jPNdw-I

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رسالة الزراعة - محافظة ديالى - تقديم عيسى حسين اشراف عام حميد النايف) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رسالة الزراعة - محافظة ديالى - تقديم عيسى حسين اشراف عام حميد النايف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الراصد).