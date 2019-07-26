حمودي ورئيس برلمان باكستان يؤكدان تفعيل اللجان المشتركة

2019/07/26 | 21:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس المجلس الأعلى الاسلامي الشيخ همام حمودي ،اليوم الجمعة ، مع رئيس برلمان باكستان أسد قصير علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تمنيتها وتعميق الشراكة في مختلف المصالح، فضلا عن التطورات السياسية، والقضايا الإسلامية ومنها قضية فلسطين وكشمير

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