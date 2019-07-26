التحالف الدولي يعلن عدد القتلى المدنيين في سوريا والعراق منذ عام 2014

2019/07/26 | 21:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، ان عدد ضرباته الجوية في العراق وسوريا منذ بداية عملية العزم الصلب عام 2014، إضافة إلى أعداد القتلى المدنيين في البلدين.وذكر التحالف في بيان تابعته وكالة النبأ للإخبار، أنه "وجه 34,514، ضربة منذ شهر آب 2014 حتى نهاية حزيران 2019، وخلال هذه الفترة، واستنادا إلى المعلومات المتاحة، وفقا لتقديرات القيادة، قتل عن غير قصد ما لا يقل عن 1321 مدنياً منذ بداية عملية العزم الصلب".

يذكر ان التحالف الدولي قد أعلن ان عدد القتلى المدنيين قد بلغ 1139 مدنياً على الأقل قتلوا عن غير قصد جراء ضربات التحالف اعتبارا من بدء عملية العزم الصلب عام 2018.



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