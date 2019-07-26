موقع رسمي للتوعية بمخاطر مرض الايدز يتحول الى منبر للسخرية ويثير انتقادات واسعة

2019/07/26 | 21:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق تحول موقع رسمي خاص بالتوعية بمخاطر مرض الايدز في العراق الى منبر للسخرية، الامر الذي اثار انتقادات واسعة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.ورصدت “يس عراق” حالة السخرية التي وردت على الموقع الرسمي وهو البرنامج الوطني للايدز في العراق حيث ورد ما نصه: “كل اسبوع نسجل اصابتين بالايدز ، دير بالك لا […]

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