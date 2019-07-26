مكتب المالكي يرد على تقرير اجنبي بشأن صلة الاخير بجنرال امريكي متقاعد

2019/07/26 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رد المكتب الاعلامي لزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الجمعة، على تقرير نشر بمواقع اجنبية بشأن صلة الاخير بجنرال امريكي متقاعد، معتبرا ان الهدف منه توريط شخصيات عراقية بملف العقوبات الامريكية.

وقال المكتب في بيان تلقت، السومرية نيوز، نسخة منه، إنه "إشارة إلى المزاعم التي تضمنها تقرير موقع ذا ديلي بيست المنشور بتاريخ ٢٤ / تموز / ٢٠١٩ وتحت عنوان (الصلات المشبوهة لجنرال متقاعد من الولايات المتحدة جعلها تمطر في العراق) نود ان نوضح الآتي: قدر تعلق الأمر بمسؤولية نوري المالكي فإن مستشاره القانوني ينفي هذه المزاعم التي وردت في التقرير جملة وتفصيلا".

واضاف المكتب، أن "تكرار نشر التقرير لمرات عديدة في توقيتات متقاربة من دون وثيقة واحدة تدعم مزاعمه يوضح ان الهدف منه توريط شخصيات وطنية عراقية بملف العقوبات الامريكية، التي يبدو انها تستند إلى مبدأ احتكار القوة وفرض الوصاية الدولية على حكومات وشخصيات سياسية مستقلة".وتابع المكتب، "نستغرب من وسائل الاعلام المحلية التي سارعت في نشر هذه المزاعم المغلوطة، التي تتضمن استهدافا سياسيا مكشوفا ولا تستند إلى اي مصدر رسمي أو مركز قانوني معروف، من دون أخذ تعليق من الطرف الآخر في القضية وفقا لأعراف مهنة الصحافة، علما ان مكتبنا مفتوح أمام الزملاء الصحفيين ولم نتردد يوما في الإجابة والمساعدة في اي معلومة".

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