2019/07/26 | 21:40

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مكتب المالكي ينفي مزاعم تقرير موقع ذا ديلي بيست

نفى المستشار القانوني لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي

المزاعم التي تضمنها تقرير موقع ذا ديلي بيست المنشور بتاريخ ٢٤ /

تموز / ٢٠١٩ وتحت عنوان "الصلات المشبوهة لجنرال متقاعد من الولايات

المتحدة جعلها تمطر في العراق".المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون اكد في بيان ان تكرار نشر

التقرير لمرات عديدة في توقيتات متقاربة من دون وثيقة واحدة تدعم

مزاعمه يوضح ان الهدف منه توريط شخصيات وطنية عراقية بملف العقوبات

الامريكية، التي يبدو انها تستند إلى مبدأ احتكار القوة وفرض الوصاية

الدولية على حكومات وشخصيات سياسية مستقلة, معربا عن استغرابه من

وسائل الاعلام المحلية التي سارعت في نشر هذه المزاعم المغلوطة،

التي تتضمن استهدافا سياسيا مكشوفا ولاتستند إلى اي مصدر رسمي

أو مركز قانوني معروف، من دون أخذ تعليق من الطرف الآخر في القضية

وفقا لأعراف مهنة الصحافة، واشار البيان الى ان المكتب مفتوح

أمام الزملاء الصحفيين ولم يتردد يوما في الإجابة والمساعدة في اي

معلومة.

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