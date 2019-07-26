2019/07/26 | 21:40

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بالصور مظاهرات الشبك في الموصل للتنديد بتدخل السفارة الامريكية

الجمعة

26

تموز

2019 :

09:14 pm

10

الشبك وبقية مكونات سهل نينوى ينددون بتدخلات السفارة الأمريكية و

يدعون لإبقاء قوات الحشد الشعبي التي حمتهم من أكبر هجمة إرهابية بعد

انسحاب البيشمركة منها وتسليمها لداعش

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