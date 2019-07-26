الحكيم يرد على عبدالمهدي: المعارضة ستكون عاملا مساعدا ودافعا قويا لنجاح الحكومة وليس إفشالها أو عرقلتها

2019/07/26 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، على رسالة سابقة لرئيس الوزراء عادل عبدالمهدي له.وقال الحكيم في رسالته التي ارسلها في العشرين من الشهر الحالي ونشرت اليوم ” أصبح العرف السيء هو أن يشارك الجميع ويتنعم بمغانم السلطة من جهة و يتهرب الجميع من مغارمها و مسؤولياتها ليرمي تبعاتها على المسؤول التنفيذي الأول من […]

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