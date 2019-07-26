50 مراهقاً يحاولون اقتحام مركزٍ للشرطة لتحرير صديقهم

2019/07/26 | 21:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دولية: الفرات نيوز} في واقعة عكَّرت صفو الهدوء الذي تمتاز به بلدة شتارنبرغ البافارية، ألقت الشرطة الألمانية القبض على ثلاثة مراهقين، حاولوا اقتحام مركزٍ للشرطة؛ لتحرير صديقِ لهم احتجزته الشرطة بتهمة إثارة الشغب.

وكانت الشرطة قد استدعيت إلى حفل تخرج من المدرسة، أقامه مراهقون، لإبعاد مراهق، أثار أعمال شغبٍ في الحفل، إلا أن المراهق الذي كان في حالة سكرٍ شديد، رفض مغادرة الحفل، وتعامل مع رجال الشرطة بعدوانية بالغة، ما اضطر الشرطة لاحتجازه.وعقب مغادرة رجال الشرطة، هاجم خمسون مراهقاً من رواد الحفل، في ساعة متأخرة من ليل أمس، مركز الشرطة، وحطموا نوافذه، قبل أن يحاولوا اقتحام بابه، لتحرير صديقهم.واضطرت الشرطة لاستدعاء قوة دعمٍ، للسيطرة على الموقف، كما ألقت القبض على ثلاثة مراهقين، اتهمتهم بمحاولة تحرير محتجز، والإضرار بالممتلكات العامة.ولاقت الواقعة استهجاناً كبيراً من السلطات والسكان، في شتارنبرغ، على حدٍ سواء؛ إذ لم يفلح اعتذار المراهقين في إثناء وزير الداخلية الإقليمي عن إدانة ما تسبب فيه المراهقون من شغبٍ، بالقول إن الرغبة في الاحتفال، والسُكر لا يمكن أن يمثلا ذرائع مقبولة لسلوك هؤلاء الشبان.انتهى

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