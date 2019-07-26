جزيرة تدفع لك ولعائلتك للعيش فيها!!

2019/07/26 | 21:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} إذا كان العيش في جزيرة معزولة قد داعب تفكيرك يوما، فقد تكون هذه فرصتك للانتقال إلى إحدى الجزر اليونانية مع حوافز مالية ومعيشية لا تصدق.

وتقدم جزيرة أنتيكيثيرا الواقعة على حافة بحر إيجة، بين كريت و‌بيلوبونيز، حوافز لا تصدق للعائلات من أجل العيش فيها، من بينهما السكن المجاني.وذكر موقع "ماي موديرنمت" أن من بين المزايا التي تقدمها الجزيرة لمن يرغب في الانتقال إليها، إعانات شهرية بقيمة 500 يورو (565 دولارا) للسنوات الثلاث الأولى من الإقامة.وتمتاز الجزيرة بمياهها الكريستالية وتضاريسها الصخرية، الأمر الذي يجعلها جوهرة حقيقية بعيدة عن الحشود السياحية، ويبلغ عدد سكانها 24 نسمة فقط.وجذبت المبادرة التي أطلقتها جزيرة أنتيكيثيرا أربع عائلات من أثينا، وهو ما كان سببا في إعادة فتح المدرسة، التي تم إغلاقها لفترة طويلة مؤخرا، الأمر الذي أنعش الحياة فيها بشكل ملحوظ.وتستغرق الرحلة عبر القارب من جزيرة أنتيكيثيرا إلى جزيرة كريت، أقرب جزيرة لها، نحو ساعتين، وتحتوي الجزيرة على قرية صغيرة يتركز فيها كل السكان على مرفأ هناك.وتشجع الجزيرة الأشخاص ذوي المهارات في مجالات البناء وصناعة الخبز والزراعة وصيد الأسماك على التقدم بطلبات للحصول على الإقامة فيها.وقال رئيس المجلس المحلي في الجزيرة، أندرياس تشارشاليس، إن "هذه هي المهن التي يمكننا من خلالها ضمان دخل لائق" للراغبين في الانتقال للعيش في الجزيرة.ووضعت السلطات المحلية في الجزيرة بعض المتطلبات الدقيقة في اختيار القادمين إليها، إذ ستكون الأسبقية لليونانيين، لكن إذا كانت العائلة شابة وتبحث عن التغيير، فلا يوجد سبب لعدم منحها فرصة.انتهى

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