2019/07/26 | 21:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس حظرت السعودية دخول المسافرين القادمين من الكونجو الديمقراطية إلى أراضيها بسبب مخاوف من انتشار مرض الإيبولا خلال الحج الشهر المقبل.وأصدرت وزارة الخارجية السعودية القرار في مذكرة يوم الأربعاء استنادا إلى قرار أصدرته منظمة الصحة العالمية أعلنت فيه أن تفشي الإيبولا أصبح يشكل حالة طوارئ دولية.لكن المنظمة كانت قد حثت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حظر دخول حجاج الكونغو خوفا من الايبولا وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حظر دخول حجاج الكونغو خوفا من الايبولا) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حظر دخول حجاج الكونغو خوفا من الايبولا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).