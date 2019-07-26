الصحة تعلن نتائج التحقيق في ملابسات وفاة الطفلة رفيف في الديوانية

2019/07/26 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… أعلنت وزارة الصحة، الجمعة، نتائج التحقيق في ملابسات وفاة الطفلة رفيف حيدر من أهالي محافظة الديوانية.وذكر بيان للوزارة تلقت /بدر نيوز/ نسخة منه، انه”استناداً الى أمر وزير الصحة والبيئة بتشكيل لجنة تحقيقية عالية المستوى وبشكل عاجل لمعرفة أسباب وفاة الطفلة رفيف حيدر في محافظة الديوانية في المستشفى التعليمي اثر تعرضها لحالة […]

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