بالصور .. الدفاع المدني يخمد حريقا اندلع في مخازن للمواد الإنشائية في واسط

2019/07/26 | 21:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت مديرية الدفاع المدني على صفحتها في الفيسبوك إن "مفارزنا في مركز العزيزية بأمرة الرائد علي قاسم مساعد ضابط المركز بأسناد من مركزي النعمانية والزبيدية يقارعون النيران بحادث حريق كبير نشب في احدى المخازن لبيع المواد الإنشائية والمواد الصحية في منطقة العزيزية".وأضافت أنه "تمت السيطرة على الحادث بمهنية عالية واداء مميز والحيلولة دون توسع النيران وانتشارها الى المخازن والمحال التجارية المجاورة وبدون اي اضرار أو اصابات بشرية.

انتهى.ص.هـ.ح.

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