نظام مراشنة جديد لتزويد أحياء كركوك بمياه الشرب

2019/07/26 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كركوك / نهضة علي

اعتمدت مديرية ماء كركوك آلية جديدة بنظام المراشنة بدفعتين مقسمة على مناطق المحافظة من اجل تغطيتها بتوزيع ماء الاسالة والحد من الانقطاعات المتكررة، بينما تستعد لتنفيذ مشروع ماء التون كوبري.

وقال مدير دائرة ماء كركوك عباس اسماعيل علي لـ”الصباح”: ان الدائرة ومن خلال الملاكات الفنية ونظرا لكثرة الشكاوى، اتبعت اسلوبا جديدا في نظام المراشنة المعمول به لتزويد احياء مدينة كركوك بماء الاسالة.

واشار الى ان الاسلوب المذكور يتضمن تقسيم التجهيز الى دفعتين خلال ساعات منظمة من اجل تحقيق العدالة في تزويد احياء المدينة بالمياه والتي باتت تشكل عقبة تم ايجاد الحلول لها، وان تفاقمها جاء مع ارتفاع درجات الحرارة وازدياد كميات الهدر مع تقليل الضخ من المشروع المغذي نتيجة عدم تنظيف القناة في فترة الصيانة السنوية وتراكم الاطيان فيها، فضلا عن ازدياد التجاوزات عليها من قبل المزارعين خارج الخطة الزراعية مما ادى الى ازدياد كمية الهدر من خلال مضخات الماء الضخمة والانقطاع المتكرر في التيار الكهربائي.

وتابع علي ان الدائرة ومع قدوم فصل الصيف اطلقت حملتها من خلال لجنة لتشخيص التجاوزات على مشروع الماء وانابيب الاسالة والاستخدام الخاطئ من قبل مرائب الغسل ومعامل تعبئة المياه التي تعتمد على الاسالة بحصر عددها وما تسببه من اثر سلبي الى الجهات المسؤولة عن ازالتها للتنفيذ، داعيا وسائل الاعلام الى التوعية من اجل تقليل الهدر.

واضاف ان الدائرة تستعد لتنفيذ مشروع ماء التون كوبري ضمن خطة العام الحالي الذي يعد من المشاريع الكبرى لتغذية الاحياء الشمالية وطاقته تصل الى 6000 متر مكعب بالساعة، اذ وصل حاليا الى مرحلة الدراسة والتصاميم.

واردف ان العمل متواصل بمشروع ماء كركوك الموحد المرحلة الثانية بعد ان تم اطلاق مبلغ قدره ثلاثة مليارات دينار من وزارة الاعمار والبلديات العامة وان هناك مناقلة لمبلغ اخر قدره 12مليار دينار بعد استحصال الموافقة ليحال على شركة (الفاو) التي حددت مدة ستة اشهر لانهاء المشروع وتسليمه في حال حصول الموافقة على مناقلة المبلغ المذكور، اذ سيسهم في حل مشكلة الماء وتزويد احياء مركز المدينة وجنوبها بالماء الصالح للشرب.

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