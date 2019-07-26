حملة لرفع التجاوزات وتطهير أنهار ميسان

2019/07/26 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العمارة / سعد حسن

كركوك / الصباح

باشرت مديريتا الموارد المائية في ميسان وكركوك تنفيذ خطط لتطهير الانهار ورفع التجاوزات لايصال الحصص المائية الى الاراضي الزراعية ومحطات الاسالة.

وقال مدير عام المديرية رئيس مهندسين علي فالح لـ”الصباح”: ان المديرية قامت خلال المدة الماضية بدفع اكبر كمية من المياه باتجاه اهوار ميسان الشرقية والغربية والجنوبية لدرء خطر الفيضانات التي هددت المحافظة سابقا بعد ان وفرت وزارة الموارد جهدا كبيرا من الكراءات العملاقة للعمل في حوض نهر (العريض) الذي يصب في ناحية السلام ومنطقة الخمس.

واضاف ان خطة وزارة الموارد لكري الانهر في ميسان تجري بحدود (700) م3 /ثانية تحسبا لحصول فيضانات وارتفاع مناسيب المياه في فصل الشتاء المقبل، مبينا ان الوزارة عملت ايضا على ازالة التجاوزات على الحصص المائية في عموم المحافظة حيث تجري متابعتها والحد منها بالتعاون مع قيادة عمليات الرافدين وقيادة شرطة ميسان والحكومة المحلية من خلال اتخاذ الاجراءات القانونية وتوجيه الانذارات للمتجاوزين واقامة دعاوى قضائية ضدهم.

وتشير التوقعات بحسب فالح الى ان موسم الشتاء المقبل سيكون موسما رطبا، لذا عملت المديرية على اتباع اجراءات لتهيئة السداد الخاصة بانهر المحافظة في الاماكن الواهنة، وتم اعداد خطة للانهر التي تعاني من ضعف في سدادها الواقعة في انهر المشرح والكحلاء والبتيرة وصيانة جميع السداد الداخلة ضمن الاهوار، اضافة الى اعتماد صيانة دورية لمحطات المياه وهي سبع، اثنان للري في نهر سعد وقضاء كميت وخمس محطات بزل اخرى للمشاريع الزراعية المستصلحة ومحطات بزل للاراضي غير المستصلحة في قضاء الكحلاء وناحية المشرح،

واكد الحرص على تأمين حصة محافظة البصرة البالغة (90 ) م3/ثانية من مؤخر ناظم قلعة صالح، وكذلك كميات المياه الخاصة بالخطط الزراعية التي تشكل نسبة 80 بالمئة من الاطلاقات المائية التي تصل للمحافظة من مؤخر سدة الكوت، اضافة الى الكميات التي تحتاج اليها محطات الاسالة وتبلغ (10)م3/ثانية، الى جانب تأمين كميات المياه الداخلة في الصناعة لان ميسان تعد من المحافظات المنتجة للنفط لذا فهي بحاجة الى كميات من المياه تطلق الى شركة نفط ميسان وفق خطة وموافقات رسمية عن طريق نهري دجلة والمشرح.

ونوه فالح بان محافظ ميسان علي دواي لازم طالب برفع حصة المحافظة لزراعة الشلب الى (150000) الف دونم بعد ان كانت (15000) الف دونم شرط ان تكون الحصة المائية مماثلة للمناطق الزراعية.

وفي كركوك، لفت مدير دائرة الموارد المائية في المحافظة شهاب حكيم لـ”الصباح” الى اطلاق حملة تستمر لمدة اربعة ايام بالتعاون مع مركز شرطة قضاء الدبس، تتضمن ازالة التجاوزات على قناة الماء في قضاء الدبس المؤدية الى مشروع الماء، وتشمل اكثر من 30 تجاوزا يقوم بها المزارعون بنصب مضخات على مشروع الماء خارج الخطة الزراعية مما يؤدي الى هدر كميات كبيرة والتأثير في ضمان وصولها لمشروع ماء كركوك.

بدورها، اكدت معاونة مدير الموارد المائية فاطمة عليوي لـ”الصباح” ان المديرية لديها اجراءات للحفاظ على الكمية المائية من الهدر والضياع تتضمن تنفيذ مشروع تأهيل الانابيب في مشروع ري كركوك لمنع التكسرات وضياع مجرى الماء الى التربة التي تقوم بامتصاصه، ومراقبة التجاوزات وازالتها على قناة الري والتواصل مع المزارعين من اجل الحفاظ على الكميات والابتعاد عن الاستخدامات الخاطئة.

وذكرت ان مشاريع المديرية تشمل ايضا تنفيذ خطط تطهير المبازل في مناطق الزاب والعباسي والرياض والحويجة وداقوق وتازة لحماية الاراضي من التغدق.

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