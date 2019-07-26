اختبارات لعشرات المرشحين لمناصب مديري مدارس بالديوانية

2019/07/26 | 21:56

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الديوانية / عباس رضا الموسوي

اجرت المديرية العامة للتربية في محافظة الديوانية اختبارات شملت 152 متقدما لشغل منصب مدير لـ 51 مدرسة ابتدائية وثانوية، بينما اكدت مديرية الاشراف التربوي اقامة دورات تدريبية للمدراء الجدد لتأهيلهم بالشكل الذي يلبي الطموح باتجاه الارتقاء بمستوى العملية التربوية.

وقال المدير العام للتربية في محافظة الديوانية عقيل الجبوري في تصريح لمراسل “الصباح”: ان الاختبارات التي جرت بالتنسيق بين المديرية العامة للتربية ومديرية الاشراف التربوي تعتمد نتيجتها على اساس معرفة المتقدم بالامور الادارية والقانونية ومدى خبرته بالانظمة والقوانين الادارية ومعرفته باللجان الامتحانية وغيرها من امور يتوقف عليها نجاح ادارات المدارس، مشيرا الى ان اللجنة ركزت ايضا على قوة شخصية المدير وامكانيته الادارية التي تؤهله ليكون مقبولا لدى الملاك التدريسي والتعليمي والطلاب والتلاميذ .

الى ذلك اكد مدير الاشراف التربوي قائد فاهم، ادخال المديرين الجدد دورات تأهيلية في قسم الاعداد والتدريب ليكونوا على اهبة الاستعداد لمزاولة عملهم بهذه المناصب الحساسة، مشيرا الى اهمية انتقاء مديري المدارس لضمان نتائج افضل على الصعيدين التربوي والتعليمي، مرجحا ان تحظى المدارس المشمولة بالاختبار بمديرين اكفاء قادرين على تحقيق النتائج المرجوة.

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