2019/07/26 | 21:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثائق ..الدفاع تفك ارتباط دوائر في الوزارة وإلحاقها بأخرى مع نقل منتسبيها.وكالة خطوة برس.

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