الاستخبارات العسكرية: تدمير مضافة ونفقاً لداعش في مطيبيجة بصلاح الدين

2019/07/26 | 21:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، عن العثور على مضافة ونفق لتنظيم داعش في منطقة مطيبيجة بمحافظة صلاح الدين، وتم تدميرها من قبل الهندسة العسكرية.وذكرت المديرية في بيان تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه، ان “مفارز الاستخبارات العسكرية في فوج المغاوير الأول لواء مغاوير قيادة عمليات صلاح الدين، واثر معلومات استخبارية […]

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