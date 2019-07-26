2019/07/26 | 22:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC ندد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الجمعة، بـ’غباء’ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مهدداً بفرض ضريبة على النبيذ الفرنسي، رداً على فرض ضريبة فرنسية على شركات الإنترنت العملاقة.وكتب الرئيس الأميركي على تويتر ‘فرضت فرنسا لتوها ضريبة رقمية على شركاتنا الأميركية التكنولوجية الكبرى..إذا كان ثمة طرف ينبغي أن يفرض ضريبة عليها، […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص ترمب: سنرد قريباً على “غباء” ماكرون المركز الخبري الوطني.

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