المكتب الإعلامي للمالكي ينفي ما ورد في تقرير موقع ذا ديلي بيست

2019/07/26 | 22:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الجمعة، ما وصفه بالمزاعم التي تضمنها تقرير موقع ذا ديلي بيست المنشور بتاريخ ٢٤ / تموز / ٢٠١٩ وتحت عنوان "الصلات المشبوهة لجنرال متقاعد من الولايات المتحدة جعلها تمطر في العراق".

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