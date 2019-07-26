2019/07/26 | 22:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة اليوم الجمعة بيع عقار عائد لمواطنة متوفية من قبل شخص انتحل صفة ابنها باعتماد وثائق ومستمسكات مزورة.وقال بيان لمكتب المفتش العام تلقت “خطوة برس” نسخة منه انه تمكن من “كشف وضبط عملية تزوير وانتحال للصفة قام بها شخص

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مفتشية الداخلية تمنع بيع عقار لإمرأة متوفية من قبل شخص انتحل صفة ابنها وكالة خطوة برس.

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