2019/07/26 | 22:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC شاركت اللاعبة العراقية رسل ناظم في المعسكر التدريبي لرياضة التنس استعداداً للبطولة العربية المقامة في تونس، للفئات العمرية 11-14 سنة.وقال والد اللاعبة الكابتن ناظم سرحان في حديث لـ”المركز الخبري الوطني NNC” ان رسل على اتم الإستعداد لخوض البطولة ، مؤكداً أن رسل مصره على تحقيق نتائج ايجابية في البطولة.[…]هناك تفاصيل اخرى بخصوص رسل ناظم امل رياضة التنس العراقية التي غابت عن البطولات المركز الخبري الوطني.

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