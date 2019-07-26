نور صبري اول صفقات الانيق للموسم الجديد

2019/07/26 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تعاقدت الهيئة الادارية لنادي الطلبة مع كابتن المنتخب الوطني السابق الحارس نور صبري لحراسة عرين الانيق للموسم الكروي القادم.

وذكر بيان صادر عن المكتب الاعلامي للنادي اليوم الجمعة ان صبري العائد من رحلة احترافية ناجحة في السعودية ابدى سعادته بالعودة الى الطلاب وبين بأنه سيعمل مع الادارة والكادر التدريبي من اجل النهوض بواقع الفريق للموسم الجديد.

واضاف البيان ان صبري اول تعاقدات الطلاب للموسم المقبل وسيكون اضافة قوية للفريق لما يحمله من اسم وتأريخ حافل بالإنجازات .

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