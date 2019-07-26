رحل من دون وداع

2019/07/26 | 22:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اهداء خاص الى اخي وصديقي الاستاذ ( عبدالستار باجلان )

الاعلاميه ضحى سعدون

رحلت الى مكان بعيد جدا دون وداع ولا حتى كلمة تواسي الحزن الذي تفجر داخلنا كتبت كلماتي لك كي اذكرك بوعدك لي واين انتهت تلك الوعود الم تقل انك سندي بالدنيا وتبقى اخ لي حتى يفرقنا الممات لماذا رحلت وتركتني اتالم خلفك الم نكن قد تعاهدنا ان لا نفترق ابدا فتركتني بمنتصف الطريق ورحلت بدوني اين اذهب الان من دونك وكيف اواجه هذا الكون بدون اخ مثلك الا تعلم ان خبر وفاتك قد دمرني وكسرني من الداخل ولا استطيع الوصول الى سكنك الجديد ولا تواصل بيننا الا الدعاءبالرحمه لك والسكينه الى فؤادي المجروح يارب ....



ارحم اعزائنا تحت التراب وداوي جراحنا بالصبر

آه ..



كم اتالم لفقدانك ويداي مكبلتان لا تستطيع فعل شيء يارب...



يامجبر القلوب بالسكينه ارحنا من الم الفراق وارحم امواتنا داخل القبور آه .....



كم عزيز على قلوبنا اصبحو يتوسدون التراب ويتغطون به ارحمهم يارب ....فانت الراحم والرحيم ، وانت القادر على كل شيء آلم فراقك لن ينتهي آه ...



كم من شخص يرحل عن ناظرنا دون وداع لقد عجزت الكلمات تطفئ نار فقدانك ،كما عجز القلم ان يكتب ما تستحق من ثناء الى جنات الخلد ايها الفقيد الغالي فقد كنت نعمَ الاخ والصديق وابن العم

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