2019/07/26 | 22:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نشرة الثامنة من العراقية IMN / تقديم /نجاح المولى/ هبة باسم / يوم 2019/7/26) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: JI91LvsM_dE
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نشرة الثامنة من العراقية IMN / تقديم /نجاح المولى/ هبة باسم / يوم 2019/7/26) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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