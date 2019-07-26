ضمنها دولاً خليجية.. ترامب يطالب منظمة التجارة العالمية بحذف صفة “دولة نامية” عن الدول الغنية

2019/07/26 | 22:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادطالب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، منظمة التجارة العالمية بتغيير صفة مجموعة دول أعضاء، بينها الإمارات وقطر والكويت، مهددا باتخاذ إجراءات أحادية الجانب تجاهها حال عدم حدوث ذلك.

ووجه ترامب، في مذكرة خاصة ممثل الولايات المتحدة في المنظمة، بالعمل على دفعها إلى إجراء إصلاح يخص الدول النامية.

وأوضح ترامب أن هذا الإصلاح يجب أن يهدف إلى منع الدول النامية “المعلنة من طرف واحد” من حصد “فوائد تجارية غير عادلة” تحصل عليها بسبب قواعد المنظمة.

وقال ترامب، في الوثيقة، إن مجموعة من الأعضاء في المنظمة، وهي الإمارات وقطر والكويت وتركيا والصين وهونغ كونغ وبروني وماكاو وسنغافورة والمكسيك وكوريا الجنوبية، تصف نفسها بالنامية رغم أنها غنية.

وتوعد الرئيس الأمريكي بأن بلاده، وفي حال عدم تحقيق منظمة التجارة العالمية “تقدماً جوهرياً” في إجراء الإصلاح الخاص بهذا المجال في غضون 90 يوماً، ستوقف تعاملها مع تلك الدول المذكورة باعتبارها نامية، موضحا أن الولايات المتحدة لن تدعم أيا من هذه البلدان في إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وفي تغريدة نشرها، مساء اليوم الجمعة، على حسابه في موقع “تويتر” عقب إصدار هذه المذكرة، قال ترامب إن “منظمة التجارة العالمية تتعرض للإفلاس بينما تزعم أغنى دول العالم أنها نامية من أجل الالتفاف على قواعد المنظمة والحصول على تعامل خاص”، وأضاف: “يكفي!”.

وتابع ترامب: “وجهت اليوم الممثل التجاري للولايات المتحدة لاتخاذ إجراء لوقف تلك البلدان مخادعة النظام على حساب الولايات المتحدة”.

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