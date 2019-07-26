صاحب مرآب سيارات في ذي قار يطلق النار عشوائياً على المواطنين في الشارع

2019/07/26 | 22:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر محلي بمحافظة ذي قار، الجمعة، بأن مواطناً قد أصيب بطلق عشوائي وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.وذكر المصدر لـ”كلكامش برس”، أن “صاحب كراج وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار قام بفتح النار من سلاح نوع كلاشنكوف على المواطنين في الشارع لأسباب مجهولة فاصاب احد المواطنين بجروح بليغة”.

وبين المصدر، أن “صاحب الكراج قام بترك سلاحه في مكان الحادث ولاذ بالفرار إلى جهة مجهولة”.

وتابع، أن “القوات الأمنية قامت بتطويق مكان الحادث ونقل المواطن المصاب إلى أقرب مشفى لتلقي العلاج بعد تعرضه لثلاث طلقات نارية في أنحاء جسمه”.

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