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الفقر والبطالة وصلا لأخطر المراحل تحذيـــرات برلمانيـــة مــن نينـــوى: مقدمـــات سطــوة داعـــش تعـــود مــن جديــد

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تاريخ النشر

26/07/2019 10:33 PM

المشرق – قسم الاخبار:أكدتْ عضو مجلس النواب في دورته السابقة، جميلة العبيدي، أن معدلات الفقر والبطالة وصلت الى مراحل خطيرة جدا في نينوى، نتيجة الحرب ضد تنظيم داعش في المحافظة، وما خلفته من دمار وتشرد وتهجير وقتل بحق الاهالي.



وقالت العبيدي إن "هنالك تقصيرا حكوميا واضحا على كافة الصعد، فيما يخص اعادة اعمار المدينة او توفير الخدمات البسيطة، وتأهيل المرافق الحكومية"، مبينة أن "مصالح الاهالي تعرضت إلى الدمار بشكل كبير، وهذا الامر ساهم في ارتفاع نسبة البطالة والفقر في المحافظة".



وحذرت النائبة السابقة من "استغلال التنظيمات الإرهابية لوضع الشباب العاطل عن العمل للعودة من جديد"، داعية "وزارة التخطيط والحكومة لوضع الاليات والمعالجات الحقيقية لتوفير فرص العمل وفتح ابواب التطوع والتعيين على ملاكات الدولة".



وكان عضو مجلس محافظة نينوى، حسام الدين العبار، دعا إلى أن يكون تعويض أهالي الموصل القديمة من أولويات حكومة نينوى بدلا من البحث عن استثمارها فيما شدد على وجوب مكافحة مشكلتي الفقر والبطالة.



وقال العبار في تصريح صحفي، إن "استحداث أو إلغاء المناطق في المحافظة يقع ضمن صلاحيات المجلس حصرا"، معتبرا دعوة المحافظ "أهالي المدينة القديمة لبيع منازلهم وممتلكاتهم يأتي ضمن مسلسل المتاجرة بمعاناة أهالي تلك المنطقة".



وأضاف أنه "كان من الأولى بحكومة نينوى المحلية أن تسرع في إنجاز معاملات تعويض الأهالي الذين دمرت العمليات العسكرية منازلهم، فضلا عن وضع التصاميم التي تحافظ على الطراز المعماري للمدينة".

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