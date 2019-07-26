السجن مدى الحياة بحق مدانين

2019/07/26 | 22:36

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لارتكابهما جرائم اغتصاب في ذي قار بغداد - متابعة المشرقاعلنتْ مديرية شرطة ذي قار امس الجمعة، ان محكمة جنايات ذي قار، اصدرت أحكاماً بالسجن مدى الحياة بحق مدانين لارتكابهما جرائم اغتصاب.



وذكرت المديرية في بيان ان "محكمة جنايات ذي قار، اصدرت ثلاثة أحكام بالسجن مدى الحياة استنادا للمواد القانونية ( 393 ) و ( 422/ 31 ) من قانون العقوبات العراقي بحق كل من المدان ( ع .



خ .



ع ) البالغ من العمر 43 عاما ، والمدان ( م .



س .



ع ) البالغ من العمر 45 عاما المدانين من سكان مدينة الناصرية".



وتابعت ان "المحكمة اصدرت الحكم، لارتكابهما جرائم اغتصاب أطفال (لواط) ومحاولة اختطاف طفل اتخذت بحقهم كافة الإجراءات القانونية اللازمة".

اعتقال مسافرة عراقية بتهمة القتلفي منفذ زرباطية الحدودي

بغداد - متابعة المشرقاعلنتْ هيئة المنافذ الحدودية امس الجمعة، اعتقال مسافرة عراقية بتهمة القتل في منفذ زرباطية الحدودي.



وذكرت الهيئة في بيان أن "المسافرة تم اعتقالها وفق المادة (406) عقوبات (قتل)، بالتعاون مع الدوائر المعنية في المنفذ"، مبينة أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وإحالتها مركز شرطة زرباطية"

شرطي يقتل زوجته وينتحر في مجمع بسماية

بغداد - متابعة المشرقأقدمَ شرطي منسوب إلى الشرطة الاتحادية امس الجمعة، على قتل زوجته بسلاح من نوع (مسدس) في إحدى شقق مجمع بسماية شرق بغداد.



وقال مصدر أمني إن “شرطيًا منسوباً للشرطة الاتحادية أقدم على قتل زوجته بسلاح (مسدس) ثم قام بالانتحار بإطلاق النار على نفسه داخل إحدى شقق مجمع بسماية في بغداد”.



ولم يذكر المصدر أي تفاصيل سبب إقدام الشرطي على قتل زوجته.

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