2019/07/26 | 22:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احد افراد حماية مستشار رئيس الوزراء اياد بنيان يعتدي بالضرب على احد عناصر حماية امن الملاعب بواجبه الرسمي في نهائي كأس العراق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احد افراد حماية مستشار رئيس الوزراء اياد بنيان يعتدي بالضرب على احد عناصر حماية امن الملاعب بواجبه الرسمي في نهائي كأس العراق) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احد افراد حماية مستشار رئيس الوزراء اياد بنيان يعتدي بالضرب على احد عناصر حماية امن الملاعب بواجبه الرسمي في نهائي كأس العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).