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#لمى محمد - عليكم بالقاع و الصفر- حب عربي 6-


#لمى محمد - عليكم بالقاع و الصفر- حب عربي 6-
2019/07/26 | 22:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #لمى_محمد - من قال أن القاع كلمة تستدعي الهبوط..

قاع البحر حلمٌ كالسماء..

فيه حقائق تُنطِقُ الإيمان..

- الفرق بين السماء و القاع أن عمق السماء لن تصله يد الحياة..

هو لملكوت الموت..

و لما بعد موتنا..

ماأدراك؟ - ربما لو متنا ذهبنا قاع المحيطات..

من يعلم، لماذا نقول دائماً نرحل إلى السماء؟- لأننا بالفطرة ندعو الله في السماء..- وله السماء و الأرض..

ما علينا..

بالعودة لرأيكَ عن المثقفين العرب..

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