لمى محمد - عليكم بالقاع و الصفر- حب عربي 6

2019/07/26 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #لمى_محمد - من قال أن القاع كلمة تستدعي الهبوط..قاع البحر حلمٌ كالسماء..فيه حقائق تُنطِقُ الإيمان..- الفرق بين السماء و القاع أن عمق السماء لن تصله يد الحياة..هو لملكوت الموت..و لما بعد موتنا..ماأدراك؟ - ربما لو متنا ذهبنا قاع المحيطات..من يعلم، لماذا نقول دائماً نرحل إلى السماء؟- لأننا بالفطرة ندعو الله في السماء..- وله السماء و الأرض..ما علينا..بالعودة لرأيكَ عن المثقفين العرب..

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