2019/07/26 | 22:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #لمى_محمد - من قال أن القاع كلمة تستدعي الهبوط..
قاع البحر حلمٌ كالسماء..
فيه حقائق تُنطِقُ الإيمان..
- الفرق بين السماء و القاع أن عمق السماء لن تصله يد الحياة..
هو لملكوت الموت..
و لما بعد موتنا..
ماأدراك؟ - ربما لو متنا ذهبنا قاع المحيطات..
من يعلم، لماذا نقول دائماً نرحل إلى السماء؟- لأننا بالفطرة ندعو الله في السماء..- وله السماء و الأرض..
ما علينا..
بالعودة لرأيكَ عن المثقفين العرب..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#لمى محمد - عليكم بالقاع و الصفر- حب عربي 6-) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
قاع البحر حلمٌ كالسماء..
فيه حقائق تُنطِقُ الإيمان..
- الفرق بين السماء و القاع أن عمق السماء لن تصله يد الحياة..
هو لملكوت الموت..
و لما بعد موتنا..
ماأدراك؟ - ربما لو متنا ذهبنا قاع المحيطات..
من يعلم، لماذا نقول دائماً نرحل إلى السماء؟- لأننا بالفطرة ندعو الله في السماء..- وله السماء و الأرض..
ما علينا..
بالعودة لرأيكَ عن المثقفين العرب..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#لمى محمد - عليكم بالقاع و الصفر- حب عربي 6-) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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