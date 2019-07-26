زهير الخويلدي - رحيل الرئيس الباجي والانتقال السلمي للسلطة

2019/07/26 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #زهير_الخويلدي " تكلمت بلغتك سأتكلم بلغتي"لقد نجح الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي في قيادة تونس بالتوافق المرن مع جملة من القيادات السياسية والنقابية والمالية الوازنة في قيادة البلاد إلى بر الأمان على الرغم من صعوبة المرحلة وتزايد العراقيل.لقد قام الأستاذ بدوره في بناء الدولة الوطنية وتركيز المؤسسات وتنشيط الحراك الديمقراطي في الزمن البورقيبي ودفع ثمن مواقفه النقدية من الحكم النوفمبري وتفاعل بصورة ايجابية ......

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