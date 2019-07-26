المالكي خلال اتصال هاتفي مع الكناني : رفضكم لمواجهة لاعب الكيان الاسرائيلي قرار شجاع

2019/07/26 | 22:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثمّن الامين العام لحركة البشائر الشبابية النائب ياسر المالكي ،اليوم، الموقف الشجاع للاعب علي الكناني عندما رفض مواجهة لاعب الكيان الصهيوني في نهائيات البطولة العالمية للملاكمة (المواي تاي) في تايلند.وقال النائب المالكي خلال اتصال هاتفي مع اللاعب علي الكناني انكم فخر للعراق ورفضكم مواجهة لاعب الكيان الصهيوني قد جسّد روح الثبات الاسلامية الرافضة لكل […]

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