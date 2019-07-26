التحالف الدولي يعلن عن حصيلة القتلى المدنيين خلال عملياته في سوريا والعراق

2019/07/26 | 22:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في بيان، أن أكثر من 1300 مدني قتلوا في سوريا والعراق منذ عام 2014، جراء قصف التحالف.

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