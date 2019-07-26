مجلس أمن كردستان ينشر اعترافات منفذي هجوم اربيل: خطط له في قنديل

2019/07/26 | 22:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر مجلس أمن إقليم كردستان، الجمعة، اعترافات منفذي هجوم إطلاق النار الذي وقع في مطعم "هوقباز" بمدينة أربيل وأسفر عن مقتل نائب القنصل التركي واثنين من مرافقيه.

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